Infortunio De Ligt | nuova tegola per Pirlo | le condizioni dell’ex Ajax

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)DE– Blackout totale all’Allianz Stadium. Giornata da dimenticare per la Juventus. Annullata la sentenza di Juve-Napoli, sconfitta pesante contro la Fiorentina, errori arbitrali a sfavore ma non è finita qui. Infatti prima della fine del match si è fatto male De. Il centrale olandese negli ultimi minuti di gara ha lasciato il campo e al suo posto è entrato Frabotta.De, ledell’olandese Presto ancora per valutare l’entità del problema rimediato dall’ex, che nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami strumentali del caso al J-Medical.spera ovviamente che non si tratti di nulla di grave e di non perdere al ritorno in campo dopo la sosta natalizia il suo baluardo difensivo. E’ stato poi ...