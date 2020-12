Il Paradiso delle Signore: Cancellate le Puntate dal 28 gennaio 2020 al 1° gennaio 2021! I nuovi episodi dal 4 gennaio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cambio di programmazione per la Soap di Ra1, che subisce uno stop per la settimana di Capodanno per poi tornare dal 4 gennaio 2021, con nuove Puntate ricche di colpi di scena! Ecco le trame... Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cambio di programmazione per la Soap di Ra1, che subisce uno stop per la settimana di Capodanno per poi tornare dal 42021, con nuovericche di colpi di scena! Ecco le trame...

Stevedepa : RT @Exportiamo: Hai un'idea innovativa da sviluppare? #HongKong è il posto che fa per te! Contatta subito @InvestHK per far decollare il tu… - pier71432790 : RT @MarceVann: Certo carissimi, siete delle povere anime appena cadute dal Paradiso che non sanno nemmeno come si pronunci la parola MALDIC… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Natale e problemi - tuttopuntotv : Il Paradiso delle signore tutte le anticipazioni sull'ultima puntata dell'anno #ilparadisodellesignore… - miaamataalice : RT @stupiddthought: Spoiler di chi rimarrà al paradiso delle signore al finale di stagione: #ilparadisodellesignore -