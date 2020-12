GTA e Red Red Dead Redemption Online | ecco le armi gratis e i bonus natalizi

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come ogni anno GTA e Red Redsi preparano a celebrare il periodo festivo cone molto altro Siamo ormai in pieno climao e il mondo virtuale dei videogiochi si tiene al passo con le ricorrenze di questo periodo, come sempre, proponendo un’infinità di eventi speciali e regali per la fanbase.allora che se fate parte degli affezionati di GTA e Red Red, gli attuali giochi di punta di Rockstar Games, avrete, variXP e molto altro ad attendervi sotto l’albero di pixel. Vediamo di seguito tutti i dettagli a riguardo. GTA e Red Red...