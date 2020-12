Formazioni ufficiali Verona-Inter | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledi, match valido per la quattordicesima giornata di. Allo stadio Bentegodi i nerazzurri hanno la grande chance di distanziare ulteriormente la Juventus e di portarsi momentaneamente al primo posto. Gli scaligeri, invece, vogliono chiudere al meglio un anno semplicemente travolgente. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 23 dicembre, queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.