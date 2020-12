Flavio Briatore e la Gregoraci stanno insieme: un dettaglio li inchioda (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci dopo le numerose voci su di loro, si trovano insieme: un dettaglio li inchioda pesantemente Elisbetta Gregoraci (Instagram) Leggi qui —> Elisabetta Gregoraci: ci sono cose che non tornano indietro Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ultimamente stanno facendo parlare spesso di loro. L’imprenditore sui propri canali social di recente ha condiviso un video in cui si dice “indignato” per usare un eufemismo, con il corriere della sera. Il giornale avrebbe condiviso una notizia falsa riguardante un parcheggio in un punto non consentito che lo vede come protagonista. Briatore si è detto pronto a querelare il ... Leggi su kronic (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ed Elisabettadopo le numerose voci su di loro, si trovano: unlipesantemente Elisbetta(Instagram) Leggi qui —> Elisabetta: ci sono cose che non tornano indietroed Elisabettaultimamentefacendo parlare spesso di loro. L’imprenditore sui propri canali social di recente ha condiviso un video in cui si dice “indignato” per usare un eufemismo, con il corriere della sera. Il giornale avrebbe condiviso una notizia falsa riguardante un parcheggio in un punto non consentito che lo vede come protagonista.si è detto pronto a querelare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore Flavio Briatore: "Dal Billionaire alla Rolls Royce, solo fango su di me" L'HuffPost Flavio Briatore: “Contento che Elisabetta Gregoraci abbia lasciato il GF Vip”

Briatore: ritorno di fiamma con la Gregoraci e fattura al GF Vip, parla Flavio

