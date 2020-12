F2, Lirim Zendeli: ecco il nuovo pilota di MP Motorsport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Poco tempo fa MP Motorsport ha annunciato l’ingaggio del giovane Lirim Zendeli in F2. Il tedesco di origini albanesi ha preso parte ai test di fine stagione in Bahrain con il team olandese, ottenendo il sesto miglior tempo nell’ultima giornata. Conosciamo meglio questo giovane pilota che ha concluso il campionato di F3 all’ottavo posto assoluto. Lirim Zendeli: chi è il nuovo pilota di F2? Tedesco e di origini albanesi, Lirim Zendeli dà inizio alla propria carriera di pilota debuttando al campionato tedesco di Formula 4, in cui militerà fino al 2018. Muoverà i suoi primi passi in F3 solo nel 2019 correndo per Charouz al fianco di Fabio Scherer e Raoul Hyman. Conclude il suo primo anno al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Poco tempo fa MPha annunciato l’ingaggio del giovanein F2. Il tedesco di origini albanesi ha preso parte ai test di fine stagione in Bahrain con il team olandese, ottenendo il sesto miglior tempo nell’ultima giornata. Conosciamo meglio questo giovaneche ha concluso il campionato di F3 all’ottavo posto assoluto.: chi è ildi F2? Tedesco e di origini albanesi,dà inizio alla propria carriera didebuttando al campionato tedesco di Formula 4, in cui militerà fino al 2018. Muoverà i suoi primi passi in F3 solo nel 2019 correndo per Charouz al fianco di Fabio Scherer e Raoul Hyman. Conclude il suo primo anno al ...

