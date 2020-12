Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso dei coniugi fatti a pezzi a Firenze (Di mercoledì 23 dicembre 2020) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata al giallo di Firenze, con gli ultimi aggiornamenti sulla morte dei coniugi Pasho. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al caso dei coniugi uccisi e fatti a pezzi, i cui resti sono stati rinvenuti in quattro valigie nella periferia di Firenze. Nel giallo dei coniugi Pasho, scomparsi 5 anni fa, c'è stata infatti un'importante svolta. Ne parla, con interviste esclusive, il nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Come aveva denunciato la trasmissione, l'ex fidanzata del figlio della coppia era stata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata dedicata al giallo di, con gli ultimi aggiornamenti sulla morte deiPasho. Chi l'ha? tornasu, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata aldeiuccisi e, i cui resti sono stati rinvenuti in quattro valigie nella periferia di. Nel giallo deiPasho, scomparsi 5 anni fa, c'è stata inun'importante svolta. Ne parla, con interviste esclusive, il nuovo appuntamento con Chi l'ha?. Come aveva denunciato la trasmissione, l'ex fidanzata del figlio della coppia era stata ...

Radio1Rai : Visto che #ristori sono calcolati anche su fatturati precedenti, chi si lamenta per loro insufficienza faccia anche… - xattorneyx : Samantha che si vuole ripulire la faccia dopo aver visto 3 aerei per Stefania AMO MA CHI CREDI DI INFINOCCHIARE? NOT US #GFVIP - enrico_levi : @CarloCalenda Di Arcuri possiamo dimostrare l'incompetenza e la inadeguatezza. C'è un aspetto che non ho visto appr… - ConsigliereAsR : @MichelaGiraud ...chi l'ha visto... - Stellangy : RT @chilhavistorai3: “Chico Forti tornerà in Italia”: L’annuncio del ministro degli Esteri Di Maio. “Il Governatore della Florida ha infatt… -