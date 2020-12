Can Yaman pronto per una nuova fiction – “Determinato a rendere il ruolo mio” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Can Yaman continua ad essere sotto ai riflettori del pubblico italiano. Il merito è del successo ottenuto dalla soap turca DayDreamer, che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere sia nel suo sia nel nostro Paese. E ora è giunto il momento di pensare ad un nuovo lavoro tutto italiano, che gli permetterà di lavorare con uno degli attori più apprezzati del piccolo schermo: Luca Argentero. Can Yaman e l’ex gieffino infatti stanno lavorando ad una serie in otto episodi, Sandokan: le riprese inizieranno nel 2021 e per l’attore turco rappresenta il primo progetto tutto italiano. Can Yaman in Sandokan con Luca Argentero Can Yaman si prepara a far esultare i fan italiani con un nuovo lavoro che presto raggiungerà la tv del nostro Paese. L’attore turco e Argentero stanno per lavorare insieme sul set di Sandokan: il via per ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cancontinua ad essere sotto ai riflettori del pubblico italiano. Il merito è del successo ottenuto dalla soap turca DayDreamer, che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere sia nel suo sia nel nostro Paese. E ora è giunto il momento di pensare ad un nuovo lavoro tutto italiano, che gli permetterà di lavorare con uno degli attori più apprezzati del piccolo schermo: Luca Argentero. Cane l’ex gieffino infatti stanno lavorando ad una serie in otto episodi, Sandokan: le riprese inizieranno nel 2021 e per l’attore turco rappresenta il primo progetto tutto italiano. Canin Sandokan con Luca Argentero Cansi prepara a far esultare i fan italiani con un nuovo lavoro che presto raggiungerà la tv del nostro Paese. L’attore turco e Argentero stanno per lavorare insieme sul set di Sandokan: il via per ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - VanityFairIt : Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - SuelenZitolo : @LuxVide @canyaman1989 @Lucaargentero Non vedo l'ora di seguirti in questo nuovo progetto e la cosa strana che quan… - francescaindre2 : RT @MediasetTgcom24: Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman -