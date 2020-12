“Apocalypto” | stasera in tv l’universo Maya secondo Mel Gibson

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) “” è un film del 2006 di Mel. Un emozionante cruente racconto del mondo deie degli indios sudamericani all’alba della scoperta dell’America. Al centro della storia un inseguimento e la lotta di un uomo per la vita. È una pellicola che ha conquistato pubblico e critica ricevendo tre nomination agli Oscar ed una come miglior film straniero ai Golden Globe., ie MelDopo “La passione di Cristo” Melha regalato un altro pugno nello stomaco al mondo del cinema. Lo ha fatto con il successivo “” facendo rivivere una cultura antica come quellanon rinunciando al suo tocco splatter che aveva contraddistinto anche esperienze passate da regista come “Braveheart”. Stavolta ...