Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, il retroscena clamoroso di Dagospia: "Si dice che la Rai..." (Di martedì 22 dicembre 2020) Da San Siro a Sanremo: secondo Dagospia Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere uno dei superospiti di Amadeus al prossimo Festival, che andrà in scena come da tradizione all'Ariston dal 2 al 6 marzo. Si parla di "opzione allo studio in stadio avanzato": "La carta coperta, il colpo a sorpresa, riguarderebbe una presenza maschile". Appunto, Ibra; dovrebbe affiancare i conduttori ufficiali Amadeus e Fiorello per una sera, "ma con l'idea sul tavolo - sottolinea Dagospia - di un coinvolgimento anche in più serate". Conoscendo Zlatan, c'è il rischio che ci prenda gusto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Da San Siro a: secondopotrebbe essere uno dei superospiti di Amadeus al prossimo Festival, che andrà in scena come da tradizione all'Ariston dal 2 al 6 marzo. Si parla di "opzione allo studio in stadio avanzato": "La carta coperta, il colpo a sorpresa, riguarderebbe una presenza maschile". Appunto, Ibra; dovrebbe affiancare i conduttori ufficiali Amadeus e Fiorello per una sera, "ma con l'idea sul tavolo - sottolinea- di un coinvolgimento anche in più serate". Conoscendo, c'è il rischio che ci prenda gusto.

