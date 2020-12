Vaccino Pfizer: l'Aifa autorizza l'immissione in commercio (Di martedì 22 dicembre 2020) “Annuncio che e’ stata approvato ed autorizzata l’immissione in commercio del Vaccino Pfizer per tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni assolute”. A dirlo è il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, nel corso di una conferenza stampa sui vaccini anti Covid-19, durante la quale ha anche aggiunto che l’antidoto “sarà rimborsabile in modo gratuito per tutti”. “L’Europa”, ha aggiunto Magrini, “sull’approvazione del Vaccino Pfizer, ha accelerato con grande prontezza per aver fatto in poche ore cio’ che viene fatto in settimane”. Anche il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, ha detto che “quella di oggi” deve essere “celebrata come una giornata eccezionale, come il Vaccine day” previsto per il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) “Annuncio che e’ stata approvato edta l’indelper tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni assolute”. A dirlo è il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, nel corso di una conferenza stampa sui vaccini anti Covid-19, durante la quale ha anche aggiunto che l’antidoto “sarà rimborsabile in modo gratuito per tutti”. “L’Europa”, ha aggiunto Magrini, “sull’approvazione del, ha accelerato con grande prontezza per aver fatto in poche ore cio’ che viene fatto in settimane”. Anche il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, ha detto che “quella di oggi” deve essere “celebrata come una giornata eccezionale, come il Vaccine day” previsto per il ...

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - FRANCESC0PAGANO : RT @Adnkronos: ++Covid, #Aifa approva #vaccinoPfizer in Italia++ - ItaliaOggi : Covid, 'Aifa da il via libera a Pfizer-BioNTech. Vaccino in Italia il 26 dicembre -