Tommaso Zorzi critica Dayane Mello dopo la nomination, poi l’avviso a Rosalinda: “Si deve svegliare!” (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Tommaso Zorzi dopo essere stato nominato (ancora una volta) da Dayane Mello, ha espresso il suo preciso disappunto al termine della puntata natalizia del Grande Fratello Vip. Il rampollo, chiacchierando con Maria Teresa Ruta, ha espresso il suo parere pure nei confronti di Rosalinda Cannavò. Tommaso Zorzi critica Dayane Mello: l’avviso a Rosalinda Cannavò Mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 dicembre 2020)essere stato nominato (ancora una volta) da, ha espresso il suo preciso disappunto al termine della puntata natalizia del Grande Fratello Vip. Il rampollo, chiacchierando con Maria Teresa Ruta, ha espresso il suo parere pure nei confronti diCannavò.Cannavò Mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - annakiara119 : RT @BiasiErika: 'Questa cosa che Dayane fa con i nuovi mi fa morire. Risucchia completamente i nuovi arrivati ma lascia fuori Rosalinda da… - Mosca_Bianca1 : RT @Alessan28746674: DENTRO LA CASA C'ERA TOMMASO FUORI C'È GAIA FRANCESCO PERCULATO DAGLI ZORZI È UN MUST ?? #GFVIP - itsmc17 : RT @RickyGol22: Tommaso Zorzi non ha una personalità ed un carattere impegnativi, lo dicono Francesco Oppini e Lazzaro Fanrasia che si sono… - _goodvibes_17 : RT @Alessan28746674: DENTRO LA CASA C'ERA TOMMASO FUORI C'È GAIA FRANCESCO PERCULATO DAGLI ZORZI È UN MUST ?? #GFVIP -