‘Ti taglio le gambine’, Sonia Lorenzini contro Rosalinda: i social la vogliono fuori dal GF Vip (Di martedì 22 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip comincia a svilupparsi una nuova faida tra Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini, soprattutto dopo che quest’ultima è finita in nomination: ma perché mai le due si sono messe l’una contro l’altra? E cosa sarà scoppiato nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE: — GFVip, Rosalinda in lacrime per Giuliano: ecco cosa teme la concorrente del Gf Dopo che Rosalinda Cannavò l’ha nominata, Sonia Lorenzini è davvero a rischio eliminazione, specie per via di una lunga serie di insulti e minacce pronunciati contro la coinquilina. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyRosalinda nomina Sonia Lorenzini, che non la prende bene Andiamo con ordine. ... Leggi su funweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip comincia a svilupparsi una nuova faida traCannavò e, soprattutto dopo che quest’ultima è finita in nomination: ma perché mai le due si sono messe l’unal’altra? E cosa sarà scoppiato nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE: — GFVip,in lacrime per Giuliano: ecco cosa teme la concorrente del Gf Dopo cheCannavò l’ha nominata,è davvero a rischio eliminazione, specie per via di una lunga serie di insulti e minacce pronunciatila coinquilina. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italynomina, che non la prende bene Andiamo con ordine. ...

comedicoio__ : Sia chiaro che se prendono provvedimenti per Sonia perché ha detto “ti taglio le gambine” io ne pretendo anche uno… - bloodyvangel : @giugggiulena letteralmente ahhaha e hai fatto bene!!! ci sta poi il taglio mi piace tantissimo e sicuro ti sta un sacco bene - Vincenz02550520 : @cumdivido Deve uscireee è uno schifo ti taglio le gambine una minaccia con un disprezzo enorme ad una donna che ha subito violenza - Alexiel85 : Alla fine sono andata a farmi aggiustare il taglio, ora finalmente (per lo meno!) si vede che i capelli sono stati… - defmoon_ : io: questo taglio non mi sta bene, mi fa la faccia larghissima mia madre: come ti stanno bene! ti fanno il viso ma… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ti taglio Artropatia emofilica, Vecchio: “Per la prevenzione è fondamentale l’ecografia articolare†Yahoo Notizie