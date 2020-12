“Ti sento ancora ridere” Antonella Clerici ripensa a Fabrizio Frizzi (Di martedì 22 dicembre 2020) “Ti sento ancora ridere” cono queste poche parole la conduttrice di Rai Uno ha ricordato sui social il suo amico e collega Fabrizio Frizzi morto un anno fa. E’ passato un anno dalla morte dell’amato e mai dimenticato conduttore Fabrizio Frizzi che se ne andato dopo una lunga lotta con un tumore che non gli ha lasciato scampo, a ricordarlo proprio oggi è stata la sua grande amica. Si tratta di Antonella Clerici che tra poco sarà in onda anche con il suo programma del mezzogiorno dove siamo certi farà un ricordo anche davanti alle telecamere, nel posto che per tantissimi anni è stata anche la sua casa. “Vivi nell’anima dei tanti che ti hanno voluto bene e nel cuore della tua Carlotta e di quella straordinaria bimba ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) “Ti” cono queste poche parole la conduttrice di Rai Uno ha ricordato sui social il suo amico e collegamorto un anno fa. E’ passato un anno dalla morte dell’amato e mai dimenticato conduttoreche se ne andato dopo una lunga lotta con un tumore che non gli ha lasciato scampo, a ricordarlo proprio oggi è stata la sua grande amica. Si tratta diche tra poco sarà in onda anche con il suo programma del mezzogiorno dove siamo certi farà un ricordo anche davanti alle telecamere, nel posto che per tantissimi anni è stata anche la sua casa. “Vivi nell’anima dei tanti che ti hanno voluto bene e nel cuore della tua Carlotta e di quella straordinaria bimba ...

Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà ...

Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà ...