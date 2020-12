Siviglia | vittoria per 1-0 sul Valencia con golazo di Suso – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 dicembre 2020)di misura per ilche si impone per 1-0 sul campo delgrazie ad un gol dia dieci minuti dalla finedi misura per ilche si impone per 1-0 sul campo delgrazie ad un gol dia dieci minuti dalla fine. L’ex giocatore del Milan ha controllato palla al limite dell’area e dopo essere rientrato sul sinistro, ha scaricato una violenta conclusione all’incrocio dei pali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELEVEN Portugal (@elevensportspt) Leggi su Calcionews24.com