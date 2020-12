Roma, egiziano armato di machete entra in chiesa e distrugge statua della Madonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Sono scattate nuovamente le manette per il 45enne egiziano che lo scorso ottobre si era «distinto» per aver sfasciato i finestrini di 56 auto parcheggiate in via del Colli Albani: stavolta a beneficiare delle «attenzioni» dell’immigrato è stata la statua della Madonna posta davanti alla chiesa di Nostra Signora delle Salette, a Monteverde. L’uomo è infatti piombato nel cortile parrocchia brandendo un machete e si è scagliato contro la scultura, distruggendola. Lo riferisce RomaToday. Dopo aver demolito 56 auto, l’egiziano sfascia la Madonna I danneggiamenti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 21 dicembre. Sono stati alcuni passanti ad allertare le forze dell’ordine dopo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020), 22 dic – Sono scattate nuovamente le manette per il 45enneche lo scorso ottobre si era «distinto» per aver sfasciato i finestrini di 56 auto parcheggiate in via del Colli Albani: stavolta a beneficiare delle «attenzioni» dell’immigrato è stata laposta davanti alladi Nostra Signora delle Salette, a Monteverde. L’uomo è infatti piombato nel cortile parrocchia brandendo une si è scagliato contro la scultura,ndola. Lo riferisceToday. Dopo aver demolito 56 auto, l’sfascia laI danneggiamenti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 21 dicembre. Sono stati alcuni passanti ad allertare le forze dell’ordine dopo ...

