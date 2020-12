Psicosi da Covid, a Napoli nessuno soccorre una donna svenuta per strada (Di martedì 22 dicembre 2020) Napoli, 22 dic – Una donna anziana accusa dolori al petto, tossisce e cade svenuta accasciandosi al suolo, di fronte a una piccola folla che si tiene a debita distanza. Solo un giovane si ferma ad aiutarla e si avvicina per accertarsi delle sue condizioni, prima di chiamare il 118. Da lontano, i presenti gli intimano di fare attenzione perché «c’è il Covid». E’ successo il 20 dicembre a Fuorigrotta, in via Terracina, ma avrebbe potuto succedere ovunque. Italia, 2020: decisamente non ne usciremo migliori e decisamente non andrà tutto bene se la paura ingenerata dai racconti dell’orrore diffusi da media, politici e tecnici ha reso molti dei nostri connazionali talmente aridi e terrorizzati da rimanere a distanza di metri osservando, senza intervenire, una donna anziana svenuta. Per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020), 22 dic – Unaanziana accusa dolori al petto, tossisce e cadeaccasciandosi al suolo, di fronte a una piccola folla che si tiene a debita distanza. Solo un giovane si ferma ad aiutarla e si avvicina per accertarsi delle sue condizioni, prima di chiamare il 118. Da lontano, i presenti gli intimano di fare attenzione perché «c’è il». E’ successo il 20 dicembre a Fuorigrotta, in via Terracina, ma avrebbe potuto succedere ovunque. Italia, 2020: decisamente non ne usciremo migliori e decisamente non andrà tutto bene se la paura ingenerata dai racconti dell’orrore diffusi da media, politici e tecnici ha reso molti dei nostri connazionali talmente aridi e terrorizzati da rimanere a distanza di metri osservando, senza intervenire, unaanziana. Per ...

Signora, l'ambulanza sta arrivando, non si sforzi, le ho detto. Le persone alle mie spalle, che si tenevano invece a debita distanza di sicurezza anti-Covid senza fare nulla, mi hanno suggerito: La ...

Non bastassero le problematiche che già ci sono da risolvere per tentare di risollevare le sorti di Napoli, in Comune impera il terrore per l'infezione da Covid. Una psicosi che ...

