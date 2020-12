Mousse al torroncino | la crema più spumosa delle feste!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 22 dicembre 2020) Lapiùfeste? Ma è ovvio: laal! Manca poco al Natale e avrete in mente il vostro menù speciale. Se volete sfruttare il gusto delizioso del torrone per proporlo sotto una nuova veste, qui troverete la ricetta perfetta! Si tratta di un dolce al cucchiaio da realizzare in meno di 15 minuti: velocissimo quindi e originale per consistenza e gusto. Non dovrete cuocerlo, ma riporlo in frigorifero per qualche ora in modo da compattarlo e renderla soffice, fresco e arioso. Preparatela in anticipo! Sarà perfetto a fine pasto per concludere in convivialità e leggerezza! Curiose? Iniziamo!al: ingredienti e preparazione Per questastraordinaria procuratevi: mascarpone, 250 g panna zuccherata da ...