Lotteria scontrini | Confcommercio chiede rinvio

(Teleborsa) – A meno di dieci giorni dall'avvio della "Lotteria degli scontrini", i numeri parlano chiaro: su 1,4 milioni di registratori telematici installati, solo 700.000 sono stati tecnicamente aggiornati per consentire la partecipazione dei consumatori alla nuova Lotteria. E' quanto rileva Confcommercio. "Dunque, un rinvio della Lotteria rispetto alla data fissata dei 1 gennaio si rende indispensabile secondo tempi tecnici che consentano l'adeguamento dell'intero parco macchine. Si consentirebbe così una partenza uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando disservizi e con il beneficio di rispettare le esigenze delle imprese e il buon esito della Lotteria".

