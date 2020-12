GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Diretta e ospiti: prime nomination e video auguri di Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) GRANDE FRATELLO Vip 2020, anticipazioni, ospiti ed eliminato 21 dicembre: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini, Adua del Vesco in crisi... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020)Vip, anticipazioni,ed eliminato 21 dicembre: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini, Adua del Vesco in crisi...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Da tutti noi di Grande Fratello, il più grande augurio pe… - merycostagliol : RT @avreibisognodi: ma la gente che pensa Sonia abbia “asfaltato” Rosalinda, che grande fratello sta guardando??? chiedo ROSY IO TI AMO SE… -