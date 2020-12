Giallo valigie a Firenze, fermata ex fidanzata del figlio (Di martedì 22 dicembre 2020) Firenze (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sul duplice omicidio dei coniugi albanesi rinvenuti smembrati all’interno di quattro valigie, alla periferia di Firenze. Eseguito un decreto di fermo a carico di una donna albanese 36enne.I Carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura di Firenze nei confronti di una pregiudicata di nazionalità albanese, di 36 anni, all’epoca dei fatti convivente con il figlio della coppia dei coniugi uccisi. La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sul duplice omicidio dei coniugi albanesi rinvenuti smembrati all’interno di quattro, alla periferia di. Eseguito un decreto di fermo a carico di una donna albanese 36enne.I Carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura dinei confronti di una pregiudicata di nazionalità albanese, di 36 anni, all’epoca dei fatti convivente con ildella coppia dei coniugi uccisi. La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : Corpi a pezzi nelle valigie, svolta nel caso: arrestata l’ex fidanzata del figlio della... - SaCe86 : Il giallo delle valigie con i resti Arrestata la fidanzata del figlio - rep_firenze : Firenze: giallo delle valigie, fermata per omicidio la ex fidanzata del figlio [di Luca Serranò] [aggiornamento del… - rep_firenze : Firenze: giallo delle valigie, fermata per omicidio la ex fidanzata del figlio [di Luca Serranò] [aggiornamento del… - IlModeratoreWeb : Giallo valigie a Firenze, fermata ex fidanzata del figlio - -