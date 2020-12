GF Vip | urla e insulti a Giulia Salemi | la sua reazione spiazza tutti

Leggi su viagginews

(Di martedì 22 dicembre 2020)è stata accusata di essere una “sfascia coppie” dall’esterno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma lei non ci sta e rende pan per focaccia. Non si può certo dire che persia un momento facile al Grande Fratello Vip. La concorrente non riesce neppure a godersi il rapporto che sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com