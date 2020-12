George Clooney è la prima volta in 20 che non posso venire in Italia (Di martedì 22 dicembre 2020) George Clooney, ospite a “Che tempo che fa” ha detto di essere molto dispiaciuto che non è potuto venire in Italia a causa della pandemia e dice: “È la prima volta in 20 anni che non sono riuscito a venire in Italia a casa mia sul lago di Como, mi mancano tantissimo gli Italiani, voglio che lo sappiate”. “Siamo davanti a un momento molto pericoloso nel mondo, ma sono anche molto ottimista: guardo il vaccino che sta arrivando, non vedo l’ora che si possa ovviare ad alcuni errori che abbiamo fatto”. George Clooney già qualche tempo fa aveva parlato dell’Italia in collegamento streaming da Los Angeles con il London Film Festival durante la presentazione del suo ultimo film “The Midnight ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 22 dicembre 2020), ospite a “Che tempo che fa” ha detto di essere molto dispiaciuto che non è potutoina causa della pandemia e dice: “È lain 20 anni che non sono riuscito aina casa mia sul lago di Como, mi mancano tantissimo glini, voglio che lo sappiate”. “Siamo davanti a un momento molto pericoloso nel mondo, ma sono anche molto ottimista: guardo il vaccino che sta arrivando, non vedo l’ora che si possa ovviare ad alcuni errori che abbiamo fatto”.già qualche tempo fa aveva parlato dell’in collegamento streaming da Los Angeles con il London Film Festival durante la presentazione del suo ultimo film “The Midnight ...

