DFB Pokal 2020/2021: Dortmund e Gladbach avanzano ai sedicesimi di finale

Il Borussia Dortmund e il Borussia Monchengladbach avanzano ai sedicesimi di finale della Coppa di Germania 2020/2021. Gli uomini di Terzic hanno regolato l'Eintracht Braunschweig per 2-0 grazie alla rete in trasferta di Hummels al 12? e di Sancho al 92?. La banda di Rose, invece, ha passeggiato per 5-0 sul campo dell'Elversberg. Tra le altre qualificate abbiamo il Greuther Furth (Hoffenheim superato ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari e il Paderborn (3-2 in trasferta sull'Union Berlino). Nel tardo pomeriggio, infine, da segnalare le affermazioni di Lipsia (0-3 in casa dell'Augsburg), Colonia (1-0 in casa contro l'Osnabruck) e Schalke 04 (1-3 in casa dell'Ulm).

