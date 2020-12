Covid, tre morti in una settimana: autisti Ama protestano (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “Questa mattina a Tor Pagnotta gli autisti si sono fermati per protesta. Un segnale per sollecitare Ama e Campidoglio ad aumentare i controlli e le misure di sicurezza per il Covid-19, dopo che sono morti 3 colleghi in una settimana. Protesta che noi del circolo Pd Ama condividiamo e supportiamo da tempo in ogni luogo aziendale“. Lo ha reso noto su Facebook il responsabile Pd Ama, Flavio Vocaturo. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “Questa mattina a Tor Pagnotta gli autisti si sono fermati per protesta. Un segnale per sollecitare Ama e Campidoglio ad aumentare i controlli e le misure di sicurezza per il Covid-19, dopo che sono morti 3 colleghi in una settimana. Protesta che noi del circolo Pd Ama condividiamo e supportiamo da tempo in ogni luogo aziendale“. Lo ha reso noto su Facebook il responsabile Pd Ama, Flavio Vocaturo.

