Conte ricomincia con la litania del mercato | “Vediamo se il club vuole affrontare i problemi…”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona di domani, in trasferta. “E’ un Verona, già dall’anno scorso, che sta facendo grandi cose, complimenti a Juric. Sarà una gara difficile, loro alle grandi hanno sempre creato problemi. Serve attenzione e determinazione, sapendo a cosa andremo incontro” Come sta l’Inter sul piano fisico? “Abbiamo giocato due giorni fa, chi ha giocato ha fatto un allenamento di recupero, oggi prepareremo la gara contro il Verona. Cercheremo di mettere tutta l’energia in quest’ultima gara del 2020” Sul Milan: “Sta facendo molto bene, sononto per Pioli” L’Inter è a -1 dalla vetta: “A livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni della Serie A. E’ un cammino fatto di lavoro, poi c’è quello ...