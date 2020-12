“Ce la chiede l'Europa”, e quindi si farà: Travaglio svela il gioco sporco di Conte, renziani fregati o complici? (Di martedì 22 dicembre 2020) A sentir parlare Marco Travaglio, l'impressione è che la vittoria politica paventata da Italia Viva in realtà sia un bluff. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, il direttore del Fatto Quotidiano ha dato una chiave di lettura diversa su quanto accaduto nella giornata di martedì 22 dicembre: “Adesso i renziani devono far vedere che hanno ottenuto qualcosa, ma in realtà la task force ci è stata chiesta dall'Europa e quindi ci sarà sicuramente, la decideranno insieme, Come in realtà era già stato fatto prima: non so dov'erano le ministre di Italia Viva, ma a me risultano sedici riunioni durante le quali l'idea della task force era stata costruita”. quindi per Travaglio alla fine la governance ci sarà e gestirà i miliardi del Recovery Fund, nonostante i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) A sentir parlare Marco, l'impressione è che la vittoria politica paventata da Italia Viva in realtà sia un bluff. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, il direttore del Fatto Quotidiano ha dato una chiave di lettura diversa su quanto accaduto nella giornata di martedì 22 dicembre: “Adesso idevono far vedere che hanno ottenuto qualcosa, ma in realtà la task force ci è stata chiesta dall'ci sarà sicuramente, la decideranno insieme, Come in realtà era già stato fatto prima: non so dov'erano le ministre di Italia Viva, ma a me risultano sedici riunioni durante le quali l'idea della task force era stata costruita”.peralla fine la governance ci sarà e gestirà i miliardi del Recovery Fund, nonostante i ...

