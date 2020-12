William e Kate, salta il Natale dei Cambridge con i Middleton (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, quindi è necessario agire adesso». La versione mutata del Covid-19 che sta spaventando l’Inghilterra, ha costretto Boris Johnson a stringere ancor di più le norme anti-contagio in una parte del paese (Londra e il sud-est), rivedendo addirittura le direttive – già molto severe – che il governo aveva impartito in vista del Natale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, quindi è necessario agire adesso». La versione mutata del Covid-19 che sta spaventando l’Inghilterra, ha costretto Boris Johnson a stringere ancor di più le norme anti-contagio in una parte del paese (Londra e il sud-est), rivedendo addirittura le direttive – già molto severe – che il governo aveva impartito in vista del Natale.

xburningroom : @Resili3nt2 Il principe William e Kate - infoitcultura : Kate Middleton e William, un’amica svela come sono davvero a casa loro - infoitcultura : Kate Middleton, coi figli e in casa la duchessa è una di noi (o quasi). Ma il tè lo prepara sempre William&# - bebeblogit : La cartolina di Natale di William, Kate e i figli - FilippoCarmigna : Kate Middleton, coi figli e in casa la duchessa è una di noi (o quasi). Ma il tè lo prepara sempre William… -