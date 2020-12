Una vita anticipazioni: Felipe chiede una donna di colore ad Andrade, trova Marcia? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 22 dicembre 2020? I fans di Una vita possono tirare un sospiro di sollievo visto che alla fine Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap anche nel periodo natalizio ( seppur con delle pause). Le nostre anticipazioni ci raccontano quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 22 dicembre ma vi ricordiamo anche che la soap andrà in onda anche il 23. Una vita poi si ferma sia il 24 che il 25 mentre torna in onda il 26. Come avrete visto, Felipe e Mauro sono vicinissimi a Marcia. La ragazza infatti non è in Brasile come Ursula pensa. Andrade l’ha trattenuta in Spagna e la tratta come la sua preferita. L’avvocato quindi è davvero vicinissimo a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 22 dicembre 2020? I fans di Unapossono tirare un sospiro di sollievo visto che alla fine Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap anche nel periodo natalizio ( seppur con delle pause). Le nostreci raccontano quello che succederà nella puntata di Unain onda domani, 22 dicembre ma vi ricordiamo anche che la soap andrà in onda anche il 23. Unapoi si ferma sia il 24 che il 25 mentre torna in onda il 26. Come avrete visto,e Mauro sono vicinissimi a. La ragazza infatti non è in Brasile come Ursula pensa.l’ha trattenuta in Spagna e la tratta come la sua preferita. L’avvocato quindi è davvero vicinissimo a ...

