Terremoto di magnitudo 2 0 a Scandicci 

(Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Alle 5:33 di questa mattina è stata registrata dalla rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia una scossa di2.0 a profondità di 9 chilometri, con epicentro nel comune di Scandicci, in provincia di Firenze. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Lo segnala la sala operativa della città metropolitana di Firenze, aggiungendo che sono in corso le verifiche da parte della sala operativa, in collaborazione con le altre sale operative istituzionali.