Studiare letteratura per comprendere il mondo

"Didattica della letteratura italiana", a cura di Gino Ruozzi e Gino Tellini (Le Monnier, 2020) è, come chiarisce il sottotitolo, un insieme di "Riflessioni e proposte applicative" ovvero un sussidio pratico e operativo destinato ai docenti (di fatto e futuri), agli studenti universitari che intendessero intraprendere tale professione ma anche a tutti coloro che amano i libri. La natura del progetto – pensato all'interno dell'ADI (Associazione degli italianisti) e della sua sezione didattica (ADI-Sd) – abbraccia la complessità di uno scopo che non è solo istruttivo ma anche sostanziale e pratico: invitare a carpire il senso profondo della letteratura e, attraverso questo, rendere più completa la nostra visione del mondo. Per far sì che la letteratura assurga a "esperienza necessaria" (rubando un'espressionedi Eugenio ...

