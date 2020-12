Sci, slalom Alta Badia: vince lo svizzero Zenhaeusern (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un eccellente Alex Vinatzer non è bastato all'Italia per salire sul podio nel primo slalom stagionale maschile di Coppa del mondo disputato sulla Gran Risa in Alta Badia. Il 21enne finanziere altoatesino si è resop autore di una grande prestazione, che lo ha visto addirittura realizzare il miglior tempo nella prima manche davanti a Daniel Yule e Michael Matt e nella seconda manche ha coraggiosamente tentato di resistere alla rimonta di Ramon Zenhaeusern (ottavo a metà gara), concludendo al quarto posto con un ritardo di appena 19 centesimi dal primo trionfo della carriera, e a soli 7 centesimi da quello che sarebbe stato il secondo podio dopo il terzo posto di Zagabria dello scorso gennaio.Zenhaeusern si gode invece un meritato trionfo davanti agli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz, anch'essi in ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un eccellente Alex Vinatzer non è bastato all'Italia per salire sul podio nel primostagionale maschile di Coppa del mondo disputato sulla Gran Risa in. Il 21enne finanziere altoatesino si è resop autore di una grande prestazione, che lo ha visto addirittura realizzare il miglior tempo nella prima manche davanti a Daniel Yule e Michael Matt e nella seconda manche ha coraggiosamente tentato di resistere alla rimonta di Ramon(ottavo a metà gara), concludendo al quarto posto con un ritardo di appena 19 centesimi dal primo trionfo della carriera, e a soli 7 centesimi da quello che sarebbe stato il secondo podio dopo il terzo posto di Zagabria dello scorso gennaio.si gode invece un meritato trionfo davanti agli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz, anch'essi in ...

