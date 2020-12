Roma, strade del centro affollate nell’ultimo weekend prima di Natale. Chiusa via del Corso per evitare assembramenti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come in altri capoluoghi d’Italia, anche le vie del centro di Roma si sono affollate domenica pomeriggio per l’ultimo week end di shopping natalizio. Intorno alle 17.15 è stato chiuso un tratto di via del Corso, all’altezza di via del Parlamento, per far defluire le persone ed evitare assembramenti. La strada è stata poi riaperta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come in altri capoluoghi d’Italia, anche le vie deldisi sonodomenica pomeriggio per l’ultimo week end di shopping natalizio. Intorno alle 17.15 è stato chiuso un tratto di via del, all’altezza di via del Parlamento, per far defluire le persone ed. La strada è stata poi riaperta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ho finito di leggere "Tutte le strade partono da Roma" di @RutelliTweet. Un libro pieno di storie, di cultura, di c…

Via Appia Antica La prima strada pavimentata realizzata ai tempi dell'Impero Romano, conosciuta come la regina delle stra…

