Quel maxi-giacimento di gas che rende gli uiguri più soli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il colosso energetico cinese PetroChina ha annunciato di aver scoperto un giacimento di gas naturale da oltre 100 miliardi di metri cubi nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang. Si tratta di “un importante passo avanti nell’esplorazione del gas” nel bacino della Zungaria, “che garantirà l’approvvigionamento di gas della nostra azienda e contribuirà alla stabilità e alla prosperità della regione”, ha dichiarato Huo Jin, direttore generale della filiale di PetroChina nello Xinjiang, all’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. LE ULTIME SCOPERTE Come ricorda l’agenzia Reuters, lo Xinjiang è tra le migliori aree per l’esplorazione interna e il gigante statale dell’energia ha promesso di spendere 150 miliardi di yuan (22,9 miliardi di dollari) tra il 2018 e il 2020 per aumentare la produzione totale di petrolio e gas nella regione portandola a un milione di barili ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il colosso energetico cinese PetroChina ha annunciato di aver scoperto undi gas naturale da oltre 100 miliardi di metri cubi nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang. Si tratta di “un importante passo avanti nell’esplorazione del gas” nel bacino della Zungaria, “che garantirà l’approvvigionamento di gas della nostra azienda e contribuirà alla stabilità e alla prosperità della regione”, ha dichiarato Huo Jin, direttore generale della filiale di PetroChina nello Xinjiang, all’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. LE ULTIME SCOPERTE Come ricorda l’agenzia Reuters, lo Xinjiang è tra le migliori aree per l’esplorazione interna e il gigante statale dell’energia ha promesso di spendere 150 miliardi di yuan (22,9 miliardi di dollari) tra il 2018 e il 2020 per aumentare la produzione totale di petrolio e gas nella regione portandola a un milione di barili ...

pierpaolina87 : Raga calma il quadro è ancora lì, Alfonso voleva far litigare i #gregorelli dicendo così ma il regista, che a quest… - scaredprincesss : @Claudette__ Li avevi esattamente di quel blu elettrico e li abbinavo ad un maxi maglione!! Che ricordi... - saralovsniall : @onlythebrave_23 Magari lo sono ma la mia mente proferisce i kinder maxi C’è hanno quel tocco in più ?????? - PrimoPartito : Maxi operazione della #Poliziapostale ma quel 'e whatsapp' non la fa finire in tendenza. Fosse stato citato solo Te… - vogue_italia : ? Sì, è arrivato quel momento dell'anno... Ecco il maxi oroscopo di Vogue con le previsioni segno per segno ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel maxi Quel maxi-cantiere che rivoluziona l’area LA NAZIONE Thuram, lo sputo a Posch costa caro: maxi squalifica e multone ??

“Mi sono comportato male, accetto le conseguenze”. E le ripercussioni arrivano, puntuali. Per Marcus Thuram, infatti, la DFB ha inflitto una squalifica di sei giornate a causa dello sputo in faccia a ...

Marcus Thuram punito con maxi-squalifica e quasi 200mila euro di multa per lo sputo ad un avversario

La società di Marcus Thuram, il Borussia Monchengladbach ha confermato attraverso il direttore sportivo Eberl che il giocatore sarà multato per una ...

“Mi sono comportato male, accetto le conseguenze”. E le ripercussioni arrivano, puntuali. Per Marcus Thuram, infatti, la DFB ha inflitto una squalifica di sei giornate a causa dello sputo in faccia a ...La società di Marcus Thuram, il Borussia Monchengladbach ha confermato attraverso il direttore sportivo Eberl che il giocatore sarà multato per una ...