Patrick Zaky alla madre: "Sono depresso ed esausto fisicamente. Voglio tornare a Bologna"

Sabato 19 dicembre, la madre di Patrick è andata a visitare il ragazzo nella prigione di Tora, dove è rinchiuso ormai dal 7 febbraio. La donna ha raccontato di essere molto preoccupata per le condizioni del figlio che sembrava davvero sfiancato dalla prigionia. Queste le parole di Patrick rivolte alla madre: "Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa importante dell'anno accademico mentre Sono qui invece che con i miei amici a Bologna". E ancora: "Raramente esco dalla mia cella durante il giorno, perché non riesco a capire perché Sono qui e non Voglio affrontare la realtà per cui posso andare a ..."

