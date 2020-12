La variante Covid che arriva dall'Inghilterra, sintomi e rischi (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova variante Covid individuata in Inghilterra sta mettendo in allerta medici e scienziati di tutto il mondo. Il premier britannico Boris Johnson ha varato da sabato 19 dicembre un pacchetto di restrizioni nell'Inghilterra meridionale per contrastare la diffusione di un ceppo variante del Sars-CoV-2 del quale ha parlato in conferenza stampa con accanto il direttore medico Chris Whitty e il consigliere scientifico Patrick Vallance. Nel fine settimana Olanda e Belgio, poi Italia e Austria, hanno vietato i voli provenienti dal Regno Unito per precauzione. Un virus più contagioso, ma meno letale In Olanda il divieto è scattato dopo che è stato rilevato un caso di infezione con la variante britannica di coronavirus. Il dottor Whitty ha detto che il Regno Unito ha informato l’Oms sulla ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuovaindividuata insta mettendo in allerta medici e scienziati di tutto il mondo. Il premier britannico Boris Johnson ha varato da sabato 19 dicembre un pacchetto di restrizioni nell'meridionale per contrastare la diffusione di un ceppodel Sars-CoV-2 del quale ha parlato in conferenza stampa con accanto il direttore medico Chris Whitty e il consigliere scientifico Patrick Vallance. Nel fine settimana Olanda e Belgio, poi Italia e Austria, hanno vietato i voli provenienti dal Regno Unito per precauzione. Un virus più contagioso, ma meno letale In Olanda il divieto è scattato dopo che è stato rilevato un caso di infezione con labritannica di coronavirus. Il dottor Whitty ha detto che il Regno Unito ha informato l’Oms sulla ...

