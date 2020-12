Hellas Verona, ridotta la squalifica a Barak: ci sarà contro lo Spezia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Buone notizie per il Verona di Ivan Juric: Antonin Barak tornerà per il match del 3 gennaio contro lo Spezia. ridotta la squalifica Buone notizie per il Verona di Ivan Juric e per Antonin Barak. Il Giudice Sportivo ha ridotto la squalifica all’ex Udinese, che potrà tornare per la gara contro lo Spezia. «La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la Fiorentina, la squalifica del calciatore Antonin Barák, su reclamo proposto da Hellas Verona F.C., assistito dall’Avvocato Stefano Fanini» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Buone notizie per ildi Ivan Juric: Antonintornerà per il match del 3 gennaiololaBuone notizie per ildi Ivan Juric e per Antonin. Il Giudice Sportivo ha ridotto laall’ex Udinese, che potrà tornare per la garalo. «La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontatala Fiorentina, ladel calciatore Antonin Barák, su reclamo proposto daF.C., assistito dall’Avvocato Stefano Fanini» Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - svevons : @Inter Potevate aspettare dopo hellas verona vs Inter e invece....... - sportface2016 : #HellasVerona Ridotta la squalifica di #Barak: il ceco tornerà in campo nel 2021, ecco la nota del club scaligero - sportli26181512 : Verona, UFFICIALE: ridotta la squalifica a Barak, ecco quando torna: Buone notizie per l'Hellas Verona di Ivan Juri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Barak torna in campo contro lo Spezia, ridotta di un turno la sua squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona Hellas, Veloso-Ilic... si può Magnani, un mastino in più L'Arena Hellas Verona, ridotta la squalifica a Barak: ci sarà contro lo Spezia

Buone notizie per il Verona di Ivan Juric: Antonin Barak tornerà per il match del 3 gennaio contro lo Spezia. Ridotta la squalifica ...

LIVE DAI CAMPI – Spinazzola, brutte notizie! Novità per Barak, Orsolini e Acerbi

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la Fiorentina, la squalifica del calciatore Antonin Barák, su ...

Buone notizie per il Verona di Ivan Juric: Antonin Barak tornerà per il match del 3 gennaio contro lo Spezia. Ridotta la squalifica ...La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la Fiorentina, la squalifica del calciatore Antonin Barák, su ...