GF Vip, la confessione di Ariadna Romero: “Io e Pierpaolo Pretelli…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ariadna Romero, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, nonché mamma di suo figlio, ha fatto una confessione importante a Live non è la D’Urso Fonte Instagram – @Ariadna RomeroÈ stato un momento davvero toccante quello che ha visto protagonista Pierpaolo Pretelli, uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip, grazie alla sorpresa della ex compagna Ariadna Romero. La loro è stata una grande storia d’amore, anzitempo terminata, anche se è rimasto ancora del rispetto e del sentimento, soprattutto per il bene di Leonardo, il figlio avuto dalla coppia. Molti telespettatori hanno notato lo sguardo dei due ex amanti, ancora emozionati, e allora hanno incominciato a sognare. Che tra i due ci sia ancora del tenero? ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020), l’ex compagna diPretelli, nonché mamma di suo figlio, ha fatto unaimportante a Live non è la D’Urso Fonte Instagram – @È stato un momento davvero toccante quello che ha visto protagonistaPretelli, uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip, grazie alla sorpresa della ex compagna. La loro è stata una grande storia d’amore, anzitempo terminata, anche se è rimasto ancora del rispetto e del sentimento, soprattutto per il bene di Leonardo, il figlio avuto dalla coppia. Molti telespettatori hanno notato lo sguardo dei due ex amanti, ancora emozionati, e allora hanno incominciato a sognare. Che tra i due ci sia ancora del tenero? ...

