GF Vip, Brosio raggirato dalla fidanzata? Nuove conferme in diretta

Quali Nuove rivelazioni shock sono emerse sul conto di Maria Laura De Vitis, giovane fidanzata del giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip? Quali altri presunti fidanzati le sono stati affibbiati? Nuovi colpi di scena sulla storia d'amore tra Paolo Brosio e la sua fidanzatina Maria Laura De Vitis, sbugiardata la scorsa settimana dalla macchina della verità, attaccata dalla stessa 22enne. Barbara d'Urso, che crede molto nella Alabama

