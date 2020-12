Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio, ci sarebbero tre vittime (Di lunedì 21 dicembre 2020) Violenta Esplosione poco fa a Chieti in una fabbrica di fuochi d’artificio. Sembra ci siano tre vittime, i Vigili del Fuoco sono in azione Dai #VVF mi arriva la notizia di una Esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 dicembre 2020) Violentapoco fa a Chieti in unadi. Sembra ci siano tre, i Vigili del Fuoco sono in azione Dai #VVF mi arriva la notizia di unaa Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato L'articolo proviene da YesLife.it.

