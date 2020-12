Ed Sheeran pubblica a sorpresa il nuovo singolo «Afterglow» | un regalo di Natale per i fan

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Non un nuovo album, ma un solo singolo. Ed Sheeran, nel giorno del solstizio d’inverno, quando Giove e Saturno si congiungono ed eccezionalmente si trovano nella stessa retta della Terra, ha pubblicato a sorpresa Afterglow. «È una canzone che ho scritto lo scorso anno e che ho voluto rilasciare per voi», ha scritto online il cantante. «Non è il primo singolo estratto dal prossimo album, è solo una canzone che amo e che spero possiate amare anche voi», ha poi specificato, aggiungendo alle sue poche parole un video di sé, con la chitarra in mano e gli occhi chiusi, a cantare un brano che porta con sé le note più riconoscibili dell’artista inglese.