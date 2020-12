Donato Bilancia | la vita e la morte di un uomo ridicolo

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 21 dicembre 2020)iniziò male la propria. Nato nel luglio del 1951, era il figlio minore di un impiegato e una casalinga emigrati da Potenza prima ad Asti, poi a Genova. In vacanza tornavano in Lucania, dove il padre si divertiva ad abbassargli i pantaloni davanti a tre zitelle per mostrare la microdotazione del figlio, che all’epoca aveva sette anni. Sua madre non era d’aiuto. Esibiva al balcone la seconda sfortuna di, l’enuresi notturna. Come se non bastasse, aveva le gambe atrofiche. L’unico amico è suo fratello maggiore, Michele, che è anche il suo confidente. È lui a suggerirgli d’imbottirsi le mutande con l’ovatta. A dodici anni,si dedica a rubare dalle tasche dei compagni di scuola. Segui Termometro Politico su Google News Ha un’adolescenza da delinquentello di ...