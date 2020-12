Covid, Ricciardi: "Londra ha taciuto a lungo, ora lockdown integrale ed è arduo riaprire il 7 gennaio le scuole" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il consigliere del ministro Speranza: "Grave che il governo inglese abbia avvertito in ritardo della variante del coronavirus" Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il consigliere del ministro Speranza: "Grave che il governo inglese abbia avvertito in ritardo della variante del coronavirus"

