Covid, i virologi italiani rassicurano sulla variante inglese: «I vaccini saranno efficaci lo stesso» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cautela sì, allarme no, dicono i virologi italiani. "Finora non si è verificata nessuna alterazione preoccupante della virulenza, ma bisogna mantenere alta l'attenzione. Nel Laboratorio di virologia dello Spallanzani è in corso la caratterizzazione della positività dei viaggiatori provenienti dall'Inghilterra". Lo sottolinea la direzione sanitaria dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in merito alla variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2. Intanto si lavora allo studio del ceppo inglese riscontrato nella coppia di italiana rientrata dalla Gb. La variante inglese del Covid e gli anziani La variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2 "ovviamente ci fa stare ...

