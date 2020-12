Cops, Una banda di poliziotti stasera in onda la seconda puntata su Sky: anticipazioni e cast (Di lunedì 21 dicembre 2020) Va in onda stasera 21 dicembre la seconda puntata di Cops. La si può vedere a partire dalle ore 21.15 circa su Sky Cinema, e in streaming su NOW TV. La storia si una banda di poliziotti per caso, che diventano poi poliziotti per scelta. Tra i protagonisti ci sono Claudio Bisio, Stefania Rocca e Francesco Mandelli. anticipazioni sulla trama della seconda puntata. >> MasterChef 2021 stasera su Sky: i giudici e le nuove regole Cops – Seconda puntata Nella prima parte del telefilm Cops, gli spettatori hanno preso confidenza con i protagonisti. Primo tra tutti il commissario Cinardi che è da poco arrivato ad Apulia ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Va in21 dicembre la secdi. La si può vedere a partire dalle ore 21.15 circa su Sky Cinema, e in streaming su NOW TV. La storia si unadiper caso, che diventano poiper scelta. Tra i protagonisti ci sono Claudio Bisio, Stefania Rocca e Francesco Mandelli.sulla trama della sec. >> MasterChef 2021su Sky: i giudici e le nuove regole– SecNella prima parte del telefilm, gli spettatori hanno preso confidenza con i protagonisti. Primo tra tutti il commissario Cinardi che è da poco arrivato ad Apulia ...

RadioLatteMiele : Ma come, non siete ancora sintonizzati? Veloci, Dino Abbrescia di 'Cops - Una banda di poliziotti' vi sta aspettand… - digitalsat_it : Slacciate le cinture, stasera si ride a crepapelle! «Cops – Una banda di poliziotti», il secondo appuntamento alle… - _PuntoZip_ : COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI: il secondo appuntamento stasera su Sky Cinema e in streaming su NOW TV - CeccarelliL_ : COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI: il secondo appuntamento stasera su Sky Cinema e in streaming su NOW TV - francmolica : RT @SkyItalia: Una banda di poliziotti vuole evitare la chiusura del commissariato con un piano sgangherato: commet… -