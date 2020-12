“Captato un misterioso segnale radio da Proxima Centauri”: gli scienziati “cacciatori di alieni” al lavoro per decodificarlo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Silenzio, parlano gli alieni. La notizia, anzi il “segnale degno di attenzione”, è stata pubblicata dal Guardian che a sua volta ha ripreso il periodico Scientific American. In pratica, scienziati e astronomi del progetto Breakthrough Listen – finanziato da Stephen Hawking con 100 milioni di dollari ndr – attraverso il telescopio Parkes in Australia hanno rilevato uno strettissimo fascio di onde radio proveniente dalla direzione di Proxima Centauri, la stella più vicina al sole. L’aspetto più curioso è che il segnale registrato occupa una banda molto ristretta dello spettro radio: 982 megaheartz, spazio privo di segnali trasmessi da satelliti e veicoli spaziali di fabbricazione umana. Insomma, pane per i denti dei “cacciatori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Silenzio, parlano gli. La notizia, anzi il “degno di attenzione”, è stata pubblicata dal Guardian che a sua volta ha ripreso il periodico Scientific American. In pratica,e astronomi del progetto Breakthrough Listen – finanziato da Stephen Hawking con 100 milioni di dollari ndr – attraverso il telescopio Parkes in Australia hanno rilevato uno strettissimo fascio di ondeproveniente dalla direzione di, la stella più vicina al sole. L’aspetto più curioso è che ilregistrato occupa una banda molto ristretta dello spettro: 982 megaheartz, spazio privo di segnali trasmessi da satelliti e veicoli spaziali di fabbricazione umana. Insomma, pane per i denti dei “di ...

