Calcio: Mancini, ‘partita contro l’Olanda la più importante dell’anno’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) “La partita più importante del 2020 quella contro l’Olanda, dove peraltro ha debuttato un giocatore che mi ha sorpreso come Locatelli e poi è andato sempre meglio. Tutti si aspettavano una gara importante con una grande nazionale, è stata la più importante per come è stata affrontata e giocata”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini. “Il rinnovo del contratto? Non c’è nessun problema”, ha spiegato il ct rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa web. “Date? Non c’ è nessuna data, nessun tipo di problema”. “Se sono favorevole al vaccino? Io il covid l’ho avuto, comunque i vaccini li ho sempre fatti, li faccio da quando sono piccolo, quindi non sarà un problema”, ha aggiunto Mancini. “I giovani? La speranza è di trovarne sempre di più, magari pronti ... Leggi su funweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) “La partita piùdel 2020 quella, dove peraltro ha debuttato un giocatore che mi ha sorpreso come Locatelli e poi è andato sempre meglio. Tutti si aspettavano una garacon una grande nazionale, è stata la piùper come è stata affrontata e giocata”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto. “Il rinnovo del contratto? Non c’è nessun problema”, ha spiegato il ct rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa web. “Date? Non c’ è nessuna data, nessun tipo di problema”. “Se sono favorevole al vaccino? Io il covid l’ho avuto, comunque i vaccini li ho sempre fatti, li faccio da quando sono piccolo, quindi non sarà un problema”, ha aggiunto. “I giovani? La speranza è di trovarne sempre di più, magari pronti ...

