Brexit | altro ultimatum disatteso | ma si continua a negoziare

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nonostante Michel Barnier, capo negoziatore della UE, abbia detto che i negoziati sono “a un momento cruciale”, unsullaè stato, anche se le due parti hanno reso noto che i negoziati proseguiranno, nel tentativo di arrivare a un accordo. Il perdurare della crisi e la scoperta di una mutazione del coronavirus in Gran Bretagna hanno aumentato la pressione sui negoziatori per arrivare ad un’intesa prima del Natale. La scadenza che il Parlamento europeo aveva fissato per ratificare un accordo sullaè passata ieri sera, nonostante il dialogo proseguito per tutta la giornata. I due temi su cui le parti non sono in grado di colmare la differenza delle loro posizioni sono sempre gli stessi: l’accesso alle acque di pesca britanniche e i limiti ai sussidi ...

Non rispettata la scadenza fissata del Parlamento UE: anche in caso di accordo, non ci sarebbe tempo per la ratifica entro il 31 dicembre. La premier scozzese Sturgeon chiede un'estensione del periodo ...(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La first minister scozzese Nicola Sturgeon ha chiesto al premier britannico Boris Johnson di lavorare per un'estensione del periodo di transizione della Brexit per concentrare ...