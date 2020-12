Among Us da record! È il gioco più popolare della storia per giocatori mensili (Di lunedì 21 dicembre 2020) Among Us, gioco realizzato da InnerSloth che incoraggia i giocatori a collaborare o ingannarsi a vicenda, ha avuto circa mezzo miliardo di utenti attivi mensilmente a novembre. Tuttavia, sebbene Among Us sia incredibilmente popolare, le sue entrate sono relativamente modeste. "Poiché Among Us non è molto monetizzato, i dati sugli utili sono relativamente inferiori", ha affermato SuperData che ha gestito il rapporto. "La versione per PC (che ha un prezzo iniziale di 4 euro) ha rappresentato la maggior parte delle entrate da agosto a novembre (64%) nonostante abbia una quota estremamente ridotta della base di giocatori totale (3% a novembre)". Among Us è stato lanciato gratuitamente per dispositivi iOS e Android a giugno 2018 prima di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020)Us,realizzato da InnerSloth che incoraggia ia collaborare o ingannarsi a vicenda, ha avuto circa mezzo miliardo di utenti attivi mensilmente a novembre. Tuttavia, sebbeneUs sia incredibilmente, le sue entrate sono relativamente modeste. "PoichéUs non è molto monetizzato, i dati sugli utili sono relativamente inferiori", ha affermato SuperData che ha gestito il rapporto. "La versione per PC (che ha un prezzo iniziale di 4 euro) ha rappresentato la maggior parte delle entrate da agosto a novembre (64%) nonostante abbia una quota estremamente ridottabase ditotale (3% a novembre)".Us è stato lanciato gratuitamente per dispositivi iOS e Android a giugno 2018 prima di ...

Eurogamer_it : #AmongUs a novembre ha registrato mezzo miliardo di giocatori attivi. - infoitscienza : Among Us: record di vendite in una notte su Nintendo eShop! - infoitscienza : Among Us | record di vendite in una notte su Nintendo eShop! - zazoomblog : Among Us: record di vendite in una notte su Nintendo eShop! - #Among #record #vendite #notte - tuttoteKit : Among Us: record di vendite in una notte su Nintendo eShop! #AmongUs #Innersloth #NintendoSwitch #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Among record Fortnite chi? Among Us asfalta tutti Spaziogames.it Among Us è il gioco più popolare in assoluto, in termini di giocatori mensili

Nelle scorse ore, stando ad un rapporto pubblicato da Nielsen, Among Us sarebbe divenuto il titolo più giocato mensilmente in assoluto.

Fortnite chi? Among Us asfalta tutti

Among Us, premiatissimo ai The Game Awards e sotto i riflettori a due anni dalla sua uscita, sta stracciando ogni record.

Nelle scorse ore, stando ad un rapporto pubblicato da Nielsen, Among Us sarebbe divenuto il titolo più giocato mensilmente in assoluto.Among Us, premiatissimo ai The Game Awards e sotto i riflettori a due anni dalla sua uscita, sta stracciando ogni record.