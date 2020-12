“Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione”: il comunicato congiunto della Satta e di Boateng (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo diversi tira e molla, sembra essere finita definitivamente la storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Voci di una nuova separazione circolavano da tempo ma quest’oggi i due hanno deciso di ufficializzare la fine della loro lunga storia (durata nove anni e con tanto di matrimonio, arrivato il 25 giugno del 2016) attraverso un post su Instgram. Lo stesso post, a corredo di una foto di famiglia in compagnia del figlio Maddox (nato il 15 aprile del 2014), pubblicato su Instagram: “Dopo un periodo di separazione, Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo diversi tira e molla, sembra essere finitala storia d’amore tra Melissae Kevin Prince. Voci di una nuova separazione circolavano da tempo ma quest’oggi i due hannodi ufficializzare la fineloro lunga storia (durata nove anni e con tanto di matrimonio, arrivato il 25 giugno del 2016) attraverso un post su Instgram. Lo stesso post, a corredo di una foto di famiglia in compagnia del figlio Maddox (nato il 15 aprile del 2014), pubblicato su Instagram: “Dopo un periodo di separazione,dila, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che ...

borghi_claudio : A breve partirà il premio per il provvedimento più sfacciato passato in bilancio. Pregasi notare: il fatto che noi… - KPBofficial : Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione...… - MediasetTgcom24 : Melissa Satta e Boateng: “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione” #melissasatta… - spacetess : io e giorgia abbiamo deciso che jeongin fa parte della hyung line dopo minho ed è sostituito da felix come maknae del gruppo - DeniseAparecid : RT @KPBofficial: Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione... -